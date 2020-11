Die «Elektrischen Weihnachtsmänner Sevelen» waren in luftiger Höhe im Einsatz Schon bald wird die Weihnachtsbeleuchtung die Menschen in vielen Dörfern auf das bevorstehende Fest einstimmen. Dafür braucht es aber im Vorfeld einige Vorbereitung.

620 LED-Leuchten montieren die Mitarbeiter des EWS im riesigen Tannenbaum. Bild: Heini Schwendener

An einer rund 12 Meter hohen Tanne montierten zwei Mitarbeitende des EWS (Elektrizitäts- und Wasserwerk Sevelen) am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen mit einer speziellen Hebebühne Kabel mit 620 LED-Leuchten. Die EWS-Mitarbeiter betätigten sich sozusagen als EWS, als Elektrische Weihnachtsmänner Sevelen.