Voralp Dekos und Antiquitäten: Ausstellung «Kunst und Handwerk am Berg» feierlich eröffnet Das Alpengasthaus Voralp am Grabserberg startete am Muttertag mit einer Ausstellung in die Event-Saison 2021.

Das Trio Gulmengruess unterhält die Gäste auf der Terrasse. Bild: Hanspeter Thurnherr

Zwölf Kunstschaffende und Handwerkende aus der Region gestalteten am Wochenende im Alpengasthaus Voralp am Grabserberg die Ausstellung «Kunst und Handwerk am Berg». Initiiert und organisiert hat es Denise Eggenberger. Die gebürtige Grabserin verliess mit 18 Jahren die Region und hatte 42 Jahre keinen Kontakt mehr zu Grabs. Ein Teamevent, den sie organisierte, führte sie wieder auf die «Voralp». Vor einem Jahr mietete sie hier für drei Saisons ein Zimmer und lernte so das Haus, dessen Atmosphäre und Gäste kennen und schätzen.

Möbel werden bis Ende Saison ausgestellt bleiben

Irgendwann entstand die Idee einer Möbelausstellung mit Dekos und Antiquitäten von «Räume 99» und von «Tannageil» im ganzen Haus verteilt. Die Idee entwickelte sich weiter in Richtung andere Aussteller aus dem Bereich Handwerk, dazu sollte auch Musik integriert werden. Schliesslich beteiligten sich am vergangenen Wochenende zwölf Ausstellende. Passend zum Muttertag war auch ein Stand mit Blumen und Dekokränzen dabei.

Übrigens: Die Möbel werden bis Ende Saison ausgestellt bleiben respektive werden die verkauften Exemplare durch andere Ausstellungsstücke ersetzt. Für musikalische Klänge sorgte am Sonntag das Trio Gulmengruess aus Wildhaus.

Das Team der «Voralp» bot bei strahlendem Sonnenschein den zahlreichen Gästen an diesem Muttertag auf der Terrasse spezielle Menus. Denise Eggenberger setzt zwei weitere Ideen im Haus bereits um. Das grösste Gästezimmer – mit Balkon – hat sie mit viel Flair für Details so möbliert und gestaltet, dass es als «Rosenzimmer» für eine romantische Nacht für Zwei oder als Familienzimmer mit flexiblen Einrichtungen (Kinderbetten, Wickeltisch etc.) genutzt werden kann.

«Erste Buchungen sind bereits erfolgt», freut sie sich. Ausserdem werden in nächster Zeit alle Zimmer je ein Bild als Separatdruck aus den Kalendern des Grabsers Pips Gantenbein erhalten.

Veranstaltungen mit wechselnden Themen

Die Ausstellung «Kunst und Handwerk am Berg» bildete den Auftakt zur Event-Saison 2021. Die Vision von Denise Eggenberger, die «Voralp» als «Kunsthaus am Berg, wo sich Künstler, Gäste, Sportler und Naturfreunde begegnen» zu etablieren, nimmt also immer konkretere Formen an. Der aus Tirol stammende Pächter Thomas Gritsch verdeutlicht:

«Wir wollen ein aktives Restaurant sein mit Veranstaltungen zu ständig wechselnden Themen. So wollen wir eine Wohlfühloase am Berg schaffen.»

«Das Beste aus unserer Heimat» lautet entsprechend das Motto der «Tiroler Wochen» vom 1. bis 30. Juni. Köstliche Salatkreationen gibt es 1.–31. Juli. «Grill und Chill» heisst es am 19. Juni, 10. Juli und 31. Juli sowie am 1. August, umrahmt von der Hausmusik «Amigo & Marcell Dominik». Frühschoppen mit der Hausmusik steht am 20. Juni und am 11. Juli auf dem Programm.

Vom 1. September bis 15. Oktober gibt es Wild- und Almschweinwochen. Das 2. Voralp-Oktoberfest mit Livemusik steigt am 26. September. Schweizer Volksmusik ertönt 15.–17. Oktober. Vom 15. bis 31. Oktober werden Fonduespezialitäten geboten.