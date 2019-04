Die Mitglieder des OV Wartau wurden vom Gesang des Wiedehopf empfangen Am Sonntag führte der Ornithologische Verein Wartau die jährliche Frühjahrsexkursion durch. Sie führte die 22 Naturbegeisterten nach Maienfeld.

Die Exkursion des OV Wartau führte nach Maienfeld. (Bild: PD)

(pd) Nebst Wetterglück zeigten sich auch etliche seltene Vogelarten, was die Herzen höher schlagen liess. Gleich zu Beginn wurden die Teilnehmenden durch ein dreisilbiges «hup hup hup» empfangen, was eindeutig auf einen Wiedehopf schliessen liess. Weiter ging es mit der Sichtung von verschiedenen Meisenarten und dem Zilpzalp. In den Weinbergen konnten dann die beiden Wunschvogelarten Gartenrotschwanz und Wendehals gesehen und gehört werden. Die letztgenannte Art versuchen die Ornithologen in der Gemeinde Wartau schon seit einigen Jahren mit Nistkästen und Klangattrappen anzulocken – leider bislang ohne Erfolg. Dies im Rahmen eines überregionalen Artenförderungsprojektes, an dem sich der OV Wartau beteiligt.

Riesiges Wurzelwerk lud zum Klettern ein

In den folgenden grossen Weiden wurden vor allem die Pflanzen der Magerwiesen und die grossen, freistehenden Bäume begutachtet. Eine Rotbuche, die gar an die 300 Jahre alt sein soll, wies ein riesiges Wurzelwerk vor und lud die Kinder zum Klettern ein. Von der Aussichtsplattform der hohen «Eichenhaft-Wendeltreppe» aus liessen sich dann auch die wunderschönen, ausladenden Eichen von oben betrachten. Im Wald konnten dann noch einige Waldvogelarten wie das Sommergoldhähnchen, der Kleiber und die Singdrossel gehört werden, bevor die Gruppe dann den wohlverdienten Znüni im nahen Landgasthof einnahm.