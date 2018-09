Vom Werdenberg direkt zu den Bergbahnen Wildhaus Rund 230 Anliegen sind im Rahmen der Stellungnahme zum Fahrplanentwurf 2019 aus der St. Galler Bevölkerung eingegangen. Die Antworten dazu sind nun publiziert worden.

Armando Bianco

Wird mit dem neuen Fahrplan beschleunigt: Die Buslinie 300 zwischen Buchs und Altstätten. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Mit dem anstehenden Fahrplanwechsel im Dezember 2018 ergeben sich teilweise grosse Änderungen bei Bus und Bahn. Das Interesse der Bevölkerung an der Mitwirkung des Fahrplans 2019 ist darum immer entsprechend gross. In Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und den Nachbarkantonen wurden die Anliegen geprüft und beantwortet. Aus den Regionen Werdenberg und Toggenburg wurden eher wenig Anregungen eingereicht, was man auch als Zufriedenheit mit der Gestaltung des neuen Fahrplans werten kann.



Eine Veränderung gibt es auf der Buslinie 300 Buchs-Altstätten, weil diese beschleunigt werden muss, um die Anschlüsse an die später ankommenden S2 in Altstätten und die in Buchs früher in Richtung Sargans abfahrende S4 zu gewährleisten. Neu wird die Schlaufe Rüthi Büchel in beiden Richtungen nur noch stündlich bedient.



Die Standzeit in Wildhaus wird genutzt

Eine weitere Veränderung betrifft die Buslinie 70 Nesslau-Buchs. Hier wird ein neues Fahrplankonzept umgesetzt. Die Reservezeiten werden neu in Wildhaus Dorf konzentriert, dadurch entsteht eine Standzeit von zehn Minuten in Richtung Nesslau und 13 Minuten in Richtung Buchs. Die Standzeit wird während den Betriebstagen der Bergbahn für eine Schlaufenfahrt zur Haltestelle Lisighaus genutzt; damit erreichen Fahrgäste aus dem Raum Werdenberg direkt die Bergbahnen in Wildhaus.

Wenn es an der Infrastruktur mangelt

Längst nicht alle Begehren von Bürgern oder Gruppierungen finden Gehör bei der Fahrplananpassung, wie ein Blick in fast 300 Vorschläge zeigt. Darunter beispielsweise auch eine private Eingabe aus Buchs. Darin schreibt eine Gymnasiastin, welche eine Schule in Zürich besucht, dass sie mit den aktuellen Zugverbindungen in Sargans den Zug nach Zürich um eine Minute verpasse. Die Alternative wäre, früh morgens mit einer anderen Verbindungen jeweils eine halbe Stunde zu früh in Sargans zu sein. Deshalb bitte sie, die Abfahrt des Zuges von Buchs nach Sargans um einige Minuten zu verschieben. Die Antwort darauf ist ernüchternd: Eine frühere Abfahrt in Buchs ist nicht möglich, da die entgegenkommende Züge abgewartet werden müssen. Hier scheitert es für einmal nicht an der Komplexität der Zusammenhänge im Fahrplan, hier trägt schlicht die fehlende Infrastruktur die Schuld.



Die Voraussetzungen für eine Berücksichtigung sind, dass die Verbesserungen technisch machbar sind, einem übergeordneten Kundenbedürfnis entsprechen, die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und für Kanton und Gemeinden finanzierbar sind. Grössere Anliegen benötigen eine mehrjährige Planungsphase, teilen die Verantwortlichen mit.