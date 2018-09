Der Weg des Apfels vom Stamm in die Flasche Gerade bei grossen Ernten ist das Mosten ist eine beliebte und effiziente Methode, um Früchte haltbar zu machen. Bianca Helbling

Landwirt Andi Gantenbein vor einem Apfelbaum der Sorte Jonathan. (Bild: Bianca Helbling)

An diesem Donnerstag fährt Andi Gantenbein die Mosterei Brennerei Zogg an. Idyllisch im Grabserberg gelegen, verwandelt der Familienbetrieb Früchte in allerlei Getränke: Süssmost ab Presse oder pasteurisiert, saurer Most und verschiedene Arten von Edelbränden. Heute werden aus den rund 600 Kilogramm Äpfeln, die Gantenbein hergebracht hat, in einer halben Stunde etwa 450 Liter Süssmost produziert. Dafür werden die Äpfel zuerst im Wasserbad gewaschen, bevor sie fein gehäckselt werden. Danach drückt die Bandpresse die Kleinteile zwischen zwei Bändern so fest zusammen, dass der Saft austritt. Das kostbare Gut wird in einem Trog aufgefangen, während die restlichen Feststoffe auf einer Schiene nach draussen transportiert werden. Hans Zogg, Mitinhaber der Mosterei erklärt: «Ungefähr 75% der Äpfel können für den Saft verwertet werden. Der Rest wird an Kühe verfüttert. Somit entsteht kein Abfall.»

Heisser Sommer beschert Mosterei viele Kunden

Die Äpfel auf dem Weg ins Wasserbad. (Bild: Bianca Helbling)

In der Lohngewerbemosterei werden aber nicht nur aus Früchten von Bauern Getränke hergestellt. Die Familie Zogg selbst kauft ebenfalls Obst ein, das dann gebrannt wird und schon einige Preise gewonnen hat.

Darüber hinaus können Privatpersonen aus ihrer Ernte hier eine fruchtige Erfrischung entwickeln lassen. «Ab 50-60 Kilogramm mosten wir für jedermann», sagt Hans Zogg. Auch er spürt die Auswirkungen der Hitze. «Dieses Jahr haben wir bedeutend mehr Kunden, weil in diesem Sommer viele Leute eine Menge Früchte Zu Hause haben. Bei Überschuss kommt nicht wenigen die Idee, zu mosten und so ihren Ertrag haltbar zu machen.»

Hans Zogg bei der Arbeit. (Bild: Bianca Helbling)

Die lautstarke Bandpresse ist mittlerweile verstummt, der Saft fertig. Einige Liter füllt Zogg nun direkt in grossbauchige Glasflaschen ab. Ohne Kühlung würde dieser Saft zusammen mit Hefe in rund acht Wochen zu saurem Most vergären. Der restliche, frisch gepresste Apfelsaft wird auf Wunsch des Landwirts geklärt und pasteurisiert. Dazu gibt Zogg ein Enzym zum Süssmost hinzu und lässt Zeit zum absetzen. Nach etwa zehn Stunden wird der Trub unten abgezogen. Anschliessend erhitzt der Mostmeister die Flüssigkeit im Durchlauferhitzer auf 80 Grad und füllt sie ab. Dank dieser Vorgehensweise verlängert sich die Haltbarkeit auf bis zu ein Jahr.

Die trockenen Überreste der Äpfel werden zu Viehfutter. (Bild: Bianca Helbling)

Was ist denn nun das Geheimnis eines schmackhaften Saftes? Zogg und Gantenbein sind sich einig: «Neben reifen und gesunden Früchten ist viel Erfahrung mit den verschiedenen Sorten wichtig, denn jede hat ihre Eigenheit.»