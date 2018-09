Fussballer spielten mit vollem Einsatz an der Werdenberger Bezirksausscheidung Die jungen Kicker gaben am Mittwoch alles, um sich im Credit Suisse Cup für die nächste Runde zu qualifizieren. Auf den Fussballplätzen in Sevelen fanden sie dafür perfekte Bedingungen vor.

Die Oberstufenschüler zeigten am Mittwoch in Sevelen ihre Klasse im Umgang mit dem Ball. (Bild: PD)

Bereits zum zweiten Mal übernahm die Schule Sevelen die Austragung des Credit Suisse Cup auf Oberstufenebene. Bei perfekten äusseren Bedingungen fand die Bezirksausscheidung des beliebten Fussballturniers auf den Fussballplätzen des FC Sevelen statt. Das Lehrerteam des Schulhauses Galstramm konnte dabei auf eine tolle Zusammenarbeit mit dem FC Sevelen und dem ansässigen Samariterverein zählen.

Das Turnier brachte hervorragende sportliche Leistungen, mit vielen kampfbetonten und vor allem technisch ausgezeichneten, spannenden Fussballspielen, hervor. Alle Teilnehmenden zeigten vollen Einsatz, wurden doch sowohl bei den Mädchen als auch den Jungs die Sieger aus dem Bezirk Werdenberg gesucht. Diese werden nächstes Jahr unsere Region am Kantonalfinale in St. Gallen bestimmt würdig vertreten. Bei den Mädchen setzten sich folgende Teams durch: 1. OS Gams, FC Grabs (OS Grabs) und 079 (OZ Buchs). Die siegreichen Teams bei den Knaben waren die 1. Sek Seidenbaum, die 2. Sek Seidenbaum sowie OZ Türggenau. Die Organisatoren der Oberstufe Sevelen zeigten sich äusserst zufrieden mit dem gesamten Ablauf und dem Einsatz aller Beteiligten. Auch in Zukunft soll dieser, für viele Jugendliche, doch so interessante, wertvolle und motivierende Fussball-Event, erneut in Sevelen stattfinden. Die Lehrerschaft freut sich jedenfalls schon darauf. (pd)