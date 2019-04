Buchs: Regierungsrat Mächler fordert Sanierung der «Villa Durchzug»

Die Beiträge des Fördervereins für das Institut für Engergiesysteme (IES) werden alljährlich für verschiedene Projekte gesprochen. Professor Stefan Bertsch informierte an der HV, was mit den Geldern erreicht wurde und welche Aufgaben im laufenden Jahr bevorstehen. Dabei wurde deutlich, dass der internationale Austausch der Studierenden sowohl für den Standort Buchs als auch für Ausbildungsstätten in den umliegenden Ländern und in Übersee äusserst wertvoll ist.

Im Berichtsjahr hat der Förderverein drei Projekte, unter anderem die Tieftemperatur-Anlage, mit der bis minus 50 Grad erreicht werden kann, unterstützt. Gemäss Präsident Urs Brunner, er führte speditiv durch die Versammlung, damit im zweiten Teil genügend Zeit für das Referat von Regierungsrat Marc Mächler und die daran anschliessende Diskussion blieb, sind auch im Budget 2019 Beiträge für das IES vorgesehen. So sollen für den Eigenverbrauchsrechner, für verschiedene Projekte, Kolloquien und die Weiterbildung von Dozenten rund 22 000 Franken zur Verfügung gestellt werden. Der Förderverein finanziert sich durch seine Mitgliederbeiträge, welche aktuell bei gut 27 000 Franken liegen. Das Vermögen, per Ende 2018 beträgt rund 127 000 Franken und soll, wie Urs Brunner betonte, nicht gehortet, sondern für wichtige IES-Projekte eingesetzt werden. (adi)