Vier Kantonsräte aus dem Werdenberg und Obertoggenburg nehmen Stellung zum Nachtrag zum Energiegesetz Der Kantonsrat hat in der Februarsession den VI. Nachtrag zum Energiegesetz beraten. Insbesondere ging es dabei auch um konkrete Bestimmungen für eine Bewilligung beim Ersatz von Öl- und Gasheizungen. Die Kantonsräte Beat Tinner, FDP, Azmoos; Josef Gähwiler, SP, Buchs; Dominic Büchler, SVP, Buchs und Martin Sailer, SP, Unterwasser nehmen dazu Stellung.

Der Umstieg von fossiler zu erneuerbarer Energie soll gefördert werden. Fabian Biasio (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

(pd) Ziel des von Regierung beantragten Artikel 12e ist es, den Umstieg von fossiler zu erneuerbarer Energie zu fördern. Der W&O hat vier Kantonsratsmitglieder aus der Region gefragt: «Haben Sie dem Artikel 12 e samt Ausnahme-/Härtefallbestimmung zugestimmt oder ihn abgelehnt? Weshalb?»

Beat Tinner: «Sachgerechte Härtefallregelung»

Beat Tinner, FDP, Azmoos

Das Parlament hat den Art. 12e zur Überarbeitung an die vorberatende Kommission zurückgewiesen. Bei der Bearbeitung in der Kommission stehen folgende Überlegungen im Vordergrund. Der Umbau von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern soll bei bestehenden Bauten stattfinden und sich nicht auf Neubauten beschränken, damit wir den CO2-Ausstoss reduzieren können und damit dem Pariser Abkommen gerecht werden. Die FDP setzt sich für eine Härtefallregelung für ältere Hauseigentümer ein, welche aus finanziellen Gründen die Umstellung auf alternative Energieträger finanziell nicht tragen können, weil die Tragbarkeit über eine Bankfinanzierung nicht gegeben ist. Ich bin überzeugt, dass eine Ausnahmebestimmung sachgerecht ist und es verhindert, dass Rentnerinnen und Rentner ihre liebgewonnene Liegenschaft veräussern müssen, weil sie aufgrund von Energievorschriften bei Heizkesselsanierungen die notwendigen Mittel nicht aufbringen können. Bei Gasheizungen soll ein Anteil von 20 Prozent Biogas als erneuerbar anerkannt werden.

Josef Gähwiler: «Rückweisung zeigt Mutlosigkeit»

Josef Gähwiler, SP, Buchs Regina Kühne

Der Nachtrag zum Energiegesetz hätte die Möglichkeit geboten, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren. Der rechtsbürgerliche Kantonsrat hat es einmal mehr verpasst, zukunftsgerichtete Politik zu betreiben. Erneuerbare Energien werden nicht genügend gefördert – so kann die Wende nicht herbeigeführt werden. Besonders die Rückweisung von Artikel 12e zeigte die Mutlosigkeit: Der Ersatz einer fossilen Heizung mit einem ebensolchen System ist nicht zeitgemäss. Es wäre wirksam gewesen, wenn – wie von der SP-Grünen-Fraktion vorgeschlagen – die Hausbesitzer hätten nachweisen müssen, dass eine fossile Heizung günstiger als erneuerbare Energien ist oder ein Umstieg technisch unmöglich ist. Es bleibt bei Lippenbekenntnissen der bürgerlichen Parteien, die weder in Worte – nämlich in ein nützliches Gesetz – noch in Taten umgesetzt werden. Zu hoffen ist, dass das Volk solches Verhalten nicht toleriert und den Wahlzettel so gestaltet, dass bald zukunftsgerichtete und ökologisch verträgliche Politik gemacht werden kann.

Dominic Büchler: «Hauseigentümer prüft selbst»

Dominic Büchler, SVP, Buchs

Regina Kühne

Der Artikel 12e ist der wichtigste Artikel des neuen Energiegesetzes. Das hat man auch anhand der verschiedensten Anträge zu diesem Artikel im Kantonsrat festgestellt. Dieser Artikel muss sinnvoll und dadurch auch mehrheitsfähig sein. Aus diesem Grund habe ich die Rückweisung an die Kommission unterstützt. Die Kommission wird nun den Artikel nochmals überarbeiten und versuchen eine Lösung zu finden um allen Anspruchsgruppen gerecht zu werden. Das ist eine schwierige Aufgabe, denn es geht um Klimaziele des Kantons, die Kosten für einen neuen Wärmeerzeuger für den Eigentümer sowie die technischen und örtlichen Möglichkeiten seiner Wohnanlage berücksichtigt werden müssen. Persönlich bin ich der Meinung, dass ein Hauseigentümer bei dem Ersatz eines Wärmeerzeugers grundsätzlich prüft, was die für ihn und sein Haus die beste Möglichkeit ist. Er ist bestimmt auch bestrebt, seine fossiler Wärmeerzeuger, wenn möglich mit einem erneuerbaren Wärmeerzeuger zu ersetzten. Das ist wertvoller als jedes Gesetz, das den Eigentümer beschränkt.

Martin Sailer «Links-grün wählen und gegensteuern»

Martin Sailer, SP, Unterwasser Regina Kühne

In der heutigen Zeit wäre es absolut unverantwortlich, eine fossile Heizung durch eine neue fossile Heizung zu ersetzen. Natürlich bin ich für den Art. 12e. Es gibt heute genügend gute Möglichkeiten, bei Neu- oder Umbauten auf nicht-fossile Energiequellen zu setzen. Im Rat gab es leider eine bürgerliche Mehrheit, welche den Artikel an die vorberatende Kommission zurückgewiesen hat. Alle reden im Moment auf ihren Wahlflyern von Umwelt und Klima. Jetzt hätten wir einen griffigen Artikel machen können, aber grosse Teile der SVP/FDP /CVP wollen lieber nochmals diskutieren. Dann sind die Wahlen vorbei! Ich bin schon jetzt gespannt, wie griffig und umweltfreundlich der Artikel 12e dann in der Aprilsession daherkommt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Bevölkerung kann am 8. März 2020 Gegensteuer geben und links-grün wählen.