Viele übten Kritik, niemand befürwortete den Abbau: Die St.Galler Regierung «trägt den Bedenken Rechnung» und streicht den Gesteinsabbau im Campiun

Der Deponiestandort Schollberg (Gemeinde Wartau) wird im Richtplan 20 festgesetzt. In den unterirdischen Kavernen soll neu auch Typ-B-Material (Inertstoffe) abgelagert werden. Die Gemeinde Sargans hatte vor der Aufnahme in den Richtplan verlangt, dass zuvor die von ihr befürchtete Erhöhung der Verkehrs-, Lärm- und Staubbelastung geregelt werden müsse. Der Kanton verweist dies in die Projektierungs- und Deponieverfahren. Der Bund betonte, vor der Standort-Festsetzung im Richtplan 20 müssten Auswirkungen der Deponie auf das oberirdische Objekt im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler der Schweiz (BLN) berücksichtigt werden. Die kantonale Fachstelle sieht bezüglich BLN-Projekt keine Konflikte, die «aufgeschlossenen jurassischen Kalke des Schollbergs» seien bei einer unterirdischen Deponie nicht betroffen seien. (ts)