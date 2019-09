Viele Auszeichnungsränge für den TV Buchs An den kantonalen Meisterschaften im Geräteturnen in Engelburg starteten einige Turnerinnen und Turner des TV Buchs.

Joel Schudel (rechts) sicherte sich im K2 eine Auszeichnung. (Bild: PD)

Die jüngsten Mädchen der Klassen K1 und K2 machten den Anfang. Bei den K1-Turnerinnen war die Konkurrenz gross, es nahmen 87 Turnerinnen teil. Nuria Cerezo erreichte Rang 20 und sicherte sich so eine Auszeichnung.

Bei den zur gleichen Zeit startenden K2-Geräteturnerinnen reüssierte erneut eine Buchserin: Timea Berger erreichte mit einer Gesamtnote von 36,60 den achten Platz und somit eine Auszeichnung. Ihre Bestnote erturnte sie sich am Boden und an den Ringen mit einer 9,20.

Es folgten die Knaben dieser zwei Kategorien. Leandro Fässler, welcher in der Qualifikation für die Kantonalmeisterschaften bereits den ersten Platz erturnte, erreichte wieder einen Podestplatz und sicherte sich mit einer Gesamtnote von 36,35 die Silbermedaille im K1. Er zeigte eine grandiose Übung am Reck und erhielt dafür eine wohlverdiente 9,80. Joel Schudel erreichte im K2 ebenfalls eine Auszeichnung. Mit 44,15 und der Bestnote 9,10 an den Ringen wurde er Achter.

Mit 9,60 am Reck den Top-Ten-Platz gesichert

Die nächste Auszeichnung für den TV Buchs sicherte sich Nola Menzi (K3). Mit einer Bestnote von 9,60 am Reck erreichte sie mit 37,10 Punkten Rang sieben.

Zum Abschluss stand am Sonntag noch die letzte Buchser Turnerin, Sina Graf aus dem K6, am Start. Sie absolvierte einen sehr zufriedenstellenden Wettkampf mit einer Bestnote von 9,30 am Boden und einem Total von 35,70 Punkten. Mit dieser Leistung erturnte sie sich den 13. Platz und erhielt dafür die verdiente Auszeichnung.