Der Buchser Freitagsmarkt geht in die Winterpause

Zum letzten Mal in dieser Saison boten die Marktfahrerinnen und Marktfahrer am Freitag auf dem Alvierparkplatz Brot, Gemüse, Fisch, Fleisch, Käse, Teemischungen und weitere Produkte zum Verkauf an. Dass diese aus der Region stammen, schätzt die Kundschaft des Buchser Freitagsmarkts sehr.