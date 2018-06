VfA bietet 80 Arbeitsplätze und zahlreiche externe Aufträge Der erste Wirtschaftslunch von Wirtschaft Buchs brachte eindrucksvolle Erkenntnisse über die wirtschaftliche Bedeutung des Vereins für Abfallentsorgung mit der Kehrichtverbrennungsanlage Buchs.

Das Interesse an der Bedeutung des Vereins für Abfallentsorgung war gross. (Bild: pd)

Die rot-weisse Säule im Buchser Industriegebiet ist allen bekannt. Dass es sich dabei unter anderem um die «Kehrrichtverbrennungsanlage» handelt wohl auch. Energie aus Abfall eben, wie im Logo des VfA (Verein für Abfallentsorgung) zu lesen ist. Eigentlich nicht sehr spektakulär. Doch wenn man einen Einblick hinter die Kulissen bekommt, sieht man schnell, dass die VfA eine weitaus grössere Bedeutung für die Region und insbesondere für die regionale Wirtschaft hat. Diese Erfahrung durften kürzlich die Mitglieder von Wirtschaft Buchs machen.

Aufträge für rund 500 Unternehmen

Über 50 Personen folgten der Einladung zum ersten Wirtschaftslunch 2018. Für einmal ging es aber weniger um eine typische Präsentation oder einen Firmenrundgang. Vielmehr stand die Bedeutung des VfA für die Region im Zentrum. Als Arbeitgeber wie auch als Auftraggeber. Der VfA selbst beschäftigt rund 80 Personen in verschiedenen Fachbereichen. Doch das ist längst nicht alles. Um den Betrieb zu gewährleisten und die zahlreichen Wachstums- und Erneuerungsprojekte zu stemmen, ist die VfA auf ein intaktes Partnernetzwerk angewiesen.

«Aus dem Tagesgeschäft heraus entstehen zahlreiche Aufträge für rund 500 Unternehmen aus der Region», führte Urs Brunner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, in seinem Referat aus. Somit trägt der Verein für Abfallentsorgung für circa 80 Arbeitsplätze eine direkte sowie für zahlreiche Arbeitsstellen in der Region in eine indirekte Verantwortung. Neben den interessanten Informationen rund um den Betrieb erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen. (pd)