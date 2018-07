Verzicht auf den Führerausweis bewegt Senioren mehr als die Pensionierung

Die Stiftung Pro Senectute veranstaltet regelmässig Kurse zur Fahrsicherheit. Sie bestehen aus einem Theorieblock und einer freiwilligen Fahrstunde im eigenen Auto. Die nächsten Kurse finden am 25. September in Sargans, am 22. Oktober in Buchs und am 8. November in Altstätten statt. Eine frühzeitige Anmeldung unter Telefon 058 750 09 00 ist empfehlenswert. Hinzu kommen im Frühling 2019 Kurse zum Fahrsicherheitstraining mit dem E-Bike und die Kurse mit Experten des ÖV und der Polizei zur sicheren Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Unter derselben Nummer kann man sich dafür vormerken lassen.