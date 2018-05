Vermisste aufgefunden Die Frau, die in Maienfeld vermisst wurde, ist am Dienstag aufgefunden worden. Sie wurde in ärztliche Behandlung verbracht.

Angehörige fanden die 62-jährige seit Sonntagabend in Maienfeld abgängige Person am späten Dienstagnachmittag wohlbehalten in Maienfeld auf. Die verwirrte Frau wurde in ärztliche Behandlung gebracht, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. (wo)