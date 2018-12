Verlockender Duft von Glühwein und Lebkuchen am Chlausmarkt

Auf dem Marktplatz am Werdenbergersee ist zum 15. Mal ein kleines Dörflein aufgebaut worden. Es bildet den Rahmen für den Chlausmarkt, der am Samstag und am Sonntag zu einem adventlichen Rundgang einlädt.