Verkehrsunfall Salez: Totalschaden nach Überholmanöver auf der Autobahn In der Nacht auf Dienstag ist es auf der Autobahn A13 zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Ein 32-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im Wert von rund 30’000 Franken.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Symbolbild: Kapo SG

Der 32-Jährige fuhr gemäss Communiqué der Kantonspolizei St.Gallen in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr, mit seinem Auto auf der Autobahn A13 von Haag Richtung Sennwald auf dem Normalstreifen. Hinter ihm fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls auf dem Normalstreifen in die gleiche Richtung.

Der 32-Jährige beabsichtigte, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen und lenkte sein Auto auf den Überholstreifen. Gleichzeitig geriet der 38-Jährige mit seinem Auto aus unbekannten Gründen ebenfalls auf den Überholstreifen. Dabei kollidierte die linke Front seines Autos mit dem Heck des korrekt überholenden Autos des 32-Jährigen. Dieses geriet wiederum durch die Kollision ins Schleudern, prallte in die rechte Randleitplanke und drehte sich mehrfach. Auf dem Überholstreifen kam es schliesslich zum Stillstand.

Der 38-Jährige konnte sein Auto auf den Pannenstreifen lenken. Er blieb unverletzt. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Autos und an der Autobahninfrastruktur entstand Sachschaden im Wert von rund 30’000 Franken. (kapo)