Verkehrsunfall Motorradfahrer bei Unfall in Trübbach unbestimmt verletzt Am Sonntag ist es auf der Hauptstrasse in Trübbach zu einem Selbstunfall eines 20-jährigen Motorradfahrers gekommen. Er wurde unbestimmt verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Der 20-jährige Motorradfahrer kam von der Strasse ab und prallte in die Felswand. Bild: Kapo SG

Ein 20-jähriger Mann war am Sonntag um 13.25 Uhr mit seinem Motorrad von Trübbach in Richtung Sargans unterwegs. Nach einem Überholmanöver in einer langgezogenen Linkskurve geriet der 20-Jährige in die angrenzende Wiese, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Der Motorradfahrer stürzte und blieb verletzt liegen, nachdem er in eine Felswand geprallt war.

Der Mann musste von der Rega ins Spital geflogen werden, da er beim Unfall unbestimmt verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken. (kapo/vat)