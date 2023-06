Verkehrsunfall Auto bleibt auf Dach liegen: 65-jährige verursacht Selbstunfall in Unterterzen Auf der Walenseestrasse hat sich am Sonntag ein Selbstunfall ereignet. Eine 65-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Das Auto der 65-Jährigen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bild: Kapo SG

Eine 65-jährige Frau fuhr am Sonntag um 13.20 Uhr mit ihrem Auto von Murg in Richtung Walenstadt. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen geriet das Auto aus unbekannten Gründen über den rechten Fahrbahnrand hinaus. In der Folge prallte sie in eine angrenzende Stützmauer.

Durch den Zusammenprall drehte sich das Auto und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wurde die 65-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ist Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (kapo/vat)