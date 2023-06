Verkehrsunfall 16-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Auto in Sevelen – und verletzt sich unbestimmt Am Sonntag kam es in Sevelen zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 16-jährige Motorradfahrer wurde dabei unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Der 16-jährige musste mit unbestimmten Verletzung ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Kapo SG

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15.45 Uhr, kam es auf der Badstrasse in Sevelen zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad, teilt die Kantonspolizei St.Gallen in einem Schreiben mit. Der 16-jährige Motorradfahrer fuhr auf dem Saarweg von Buchs in Richtung Einmündung zur Badstrasse und bog dann in diese ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Badstrasse in Richtung Hauptstrasse. Daraufhin sei es zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge gekommen. Aufgrund dessen drehte sich das Motorrad, der 16-Jährige prallte mit der rechten Körperseite gegen das Auto und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall wurde er unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf einem Wert von rund 16'000 Franken. (kapo/vit)