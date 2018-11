Verkehrsinsel gerammt und weiter gefahren: Führerausweis ist weg

Am Donnerstag, kurz vor 21.30 Uhr, hat ein 26-Jähriger mit seinem Auto auf der Staatsstrasse in Oberriet eine Verkehrsinsel überfahren. Er ist danach weiter gefahren. Die Kantonspolizei St.Gallen konnte den Autofahrer später ausfindig machen. Sie stellte fest, dass er in fahrunfähigem Zustand gefahren ist.