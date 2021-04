Verkehrseinschränkungen Dritte Bauetappe: Die Kantonsstrasse durch Sevelen wird saniert Am Donnerstag, 15. April, fährt das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt zwischen der Bahnhofstrasse und dem Rathaus in Sevelen fort.

Ab 15. April beginnen Sanierungsarbeiten an der Kantonsstrasse durch den Dorfkern von Sevelen. Bild: Reto Martin

(pd) Das Tiefbauamt startet am Donnerstag in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Elektrizitätswerk Sevelen mit der dritten Bauetappe der Ortsdurchfahrt. Zwischen der Bahnhofstrasse und dem Rathaus werden die Werkleitungen, die Trottoirs und die Fahrbahn erneuert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2021.

Einschränkungen für den Verkehr

Die Arbeiten finden unter Verkehr statt und führen zu vereinzelten Einschränkungen. Eine Lichtsignalanlage regelt den Verkehr. Die Durchfahrt durch das Ortszentrum ist für den Schwerverkehr beeinträchtigt. Die Anwohnerschaft wird rechtzeitig über die Einschränkungen ihrer Grundstückszufahrten informiert.

Totalsperrung an einem Sonntag

Im Anschluss an die Tiefbau- und Werkleitungsarbeiten folgen die Belagsarbeiten. Dafür muss die Hauptstrasse komplett gesperrt werden. Die Totalsperrung findet an einem Sonntag statt. Die Umleitung wird hauptsächlich über die A13 geführt. Die Umleitung durch Sevelen wird signalisiert. Der Schwerverkehr wird in den Anschlüssen Buchs und Trübbach ab der Autobahn über die Kantonsstrasse geführt.

In einer Medienmitteilung der Staatskanzlei heisst es, das Tiefbauamt und die beauftragten Unternehmen setzten alles daran, die Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken. Die Verkehrsteilnehmenden sowie die Anwohnerschaft werden um Verständnis gebeten.

Die dritte Bauetappe ist Teil der umfassenden Sanierung der Ortsdurchfahrt in Sevelen. Die Zustände der Werkleitungen, des Strassenbelags und der Randabschlüsse haben die Sanierung der Hauptstrasse notwendig gemacht. Bis 2023 wird die Hauptstrasse bis Giuf in weiteren Etappen komplett erneuert.