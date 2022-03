Verkehr Eine Bahnhalte für Wartau – am 10. April stimmt die Bürgerschaft ab Die geplante S-Bahn-Haltestelle Fährhütte ist für die Gemeinde Wartau aus strategischer Sicht wichtig. Doch damit diese realisiert wird, muss die Bürgerschaft am 10. April einem Interessensbeitrag in der Höhe von 1,1 Mio. Franken zustimmen.

Der Bahnhof Trübbach ist seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb: Wartau stimmt am 10.April über einen Interessensbeitrag in der Höhe von 1,1 Millionen Franken zum Rückbau ab. Bild: PD

Die Gemeinde Wartau soll bekanntlich wieder eine Bahnhaltestelle erhalten. Geplant ist diese im Gebiet Fährhütte. Finanziert wird das Projekt von der SBB und vom Kanton. Damit die Haltestelle realisiert wird, muss die Bürgerschaft am 10. April 2022 einem Interessensbeitrag in der Höhe von 1,1 Mio. Franken zustimmen. Dieser wird für den Rückbau des alten Bahnhofs Trübbach verwendet, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Wartau.

Für den Gemeinderat Wartau sei der direkte Anschluss an das Eisenbahnnetz von grosser strategischer Bedeutung. Besonders die verbesserte ÖV-Anbindung in Richtung Buchs und St.Gallen sowie die erhöhte Standortgunst der Industrie- und Arbeitsgebiete Seidenbaum Trübbach und Fährhütte stünden dabei im Zentrum. Die Gemeinde Wartau habe wenig Möglichkeiten, grössere Industrie- oder Arbeitszonen zu schaffen, denn dafür sei eine gute ÖV-Erschliessung nötig. Das gelte auch für die Wohnlagen.

Die Erreichbarkeit einer Arbeitsstelle ausserhalb der Gemeinde werde mit der S-Bahn- Haltestelle gegenüber heute wesentlich verbessert, betont der Gemeinderat in seiner Medienmitteilung weiter. Zudem könne mit dem neuen Standort Fährhütte ein vermehrtes Aufkommen an Individualverkehr durch Trübbach vermieden werden.

Bekenntnis der Bevölkerung ist notwendig

Der Neubau der Bahnhaltestelle Fährhütte kostet knapp 12,7 Millionen Franken. Finanziert wird diese von den SBB und dem Kanton St.Gallen. Sollten höhere Kosten für den Bau der Haltestelle Trübbach-Fährhütte anfallen als erwartet, trägt der Kanton die Mehrkosten.

Zusätzlich fallen Kosten von 1,5 Millionen Franken für den Rückbau des alten Bahnhofs Trübbach an. An diesen Kosten muss sich die Gemeinde Wartau mit einem Interessensbeitrag in der Höhe von 1,1 Millionen Franken beteiligen, weil ansonsten das Projekt nicht realisiert werden kann.

Für die Planung, Genehmigung und den Bau der neuen Haltestelle rechnet die SBB gemäss dem Vorprojekt mit einem Zeitbedarf von rund fünf Jahren. Früheste Inbetriebnahme der Bahnhaltestelle Fährhütte wäre somit im Dezember 2027.

Der Standort Fährhütte steht nicht zur Diskussion

Zum Standort kann sich die Wartauer Bevölkerung nicht äussern. Im Richtplan des Kantons St.Gallen wurde als Haltestelle der Standort Trübbach- Fährhütte festgelegt.

Seit der Einführung der S-Bahn St.Gallen im Dezember 2013 wird der Bahnhof Trübbach nicht mehr bedient. Der Bau der neuen Haltestelle steht im Zusammenhang mit dem Ausbauschritt 2025. Dieser beinhaltet unter anderem einen Kapazitätsausbau auf der Strecke St.Gallen–Chur im Umfang von 180 Millionen Franken. Mit dem Ausbau kann das stündliche Rex-Angebot im Rheintal zum Halbstundentakt ausgebaut werden.

Eine Unterführung und ein Kundencenter

Während der Bund, respektive die SBB, 8 Mio. Franken zur Realisierung der neuen Bahnhaltestelle beitragen, hat die Kantonsregierung einen Beitrag von 5,1 Mio. Franken gesprochen. Im Ausbauschritt 2025 wird eine Perronkante realisiert.

Zudem umfasst der Neubau der Haltestelle eine neue Personenunterführung, ein Kundencenter auf dem Perron, eine Rampe und Treppe aus der Personenunterführung zum Perron, Veloständer und Kiss-and-Ride-Parkplätze auf beiden Seiten der Bahngleise sowie das Anpassen der Gemeindestrasse und der Wege für einen behindertengerechten Zugangsbereich. Mit dem Ausbauschritt 2030/2035 soll die Bahnhaltestelle dann um eine zweite Perronkante erweitert werden. (ab/pd)