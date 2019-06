Der TV Buchs hat das vereinsinterne Ziel in Aarau weit übertroffen

Der TV Buchs darf mit seinen Darbietungen am Eidgenössischen Turnfest in Aarau mehr als zufrieden sein. Ins Auge stechen besonders die hohen Noten im Fachtest Allround, der Kleinfeld-Gymnastik sowie in der Sparte Wurf.