Verbrennungen nach Einsatz von Brennsprit in Wildhaus

Am Freitag, kurz nach 17 Uhr, hat sich in einem Garten an der Rösliwiesstrasse, eine 15-jährige Jugendliche, nach dem Einsatz von Brennsprit in einer Feuerstelle, Verbrennungen zugezogen. Sie musste von der Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.