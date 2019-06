Velos, Scooter, Einkaufswagen und Industrieabfälle schwammen in den regionalen Bächen Am Samstag führte der Fischereiverein Werdenberg eine Bachputzeta in seinen Vereinsgewässern durch. Säckeweise Abfall fanden die Fischer im Buchser Giessen, im Sevelerbach, im Weidbach und im Böschengiessen.

Zu den Fundstücken gehören Velos, Scooter und Einkaufswagen. (Bild: PD)

Wie jedes Jahr nahmen viele Fischerinnen und Fischer an der Bachputzeta diesem Anlass teil. Und wie jedes Jahr musste festgestellt werden, dass der Müll in den Bächen nicht weniger wird.

Was zum Beispiel Skier, ein Schlitten, ein Einkaufswagen, Scooter und Fahrräder in den Bächen zu suchen hätten, bleibe ein Rätsel. Das schreibt Christian Schwendener, im Vorstand des Fischereivereins Werdenberg für den Gewässerschutz zuständig, in einer Medienmitteilung. Im Buchser Giessen mussten vier 110 Liter Säcke Flaschen und Büchsen eingesammelt werden. Im Sevelerbach Müll der ansässigen Autoindustrie und im Weidbach und Böschengiessen Plastik und Vlies aus der Landwirtschaft.

Gewässern sollte mehr Sorge getragen werden

Bei all den laufenden Debatten zu ökologischen Themen, würde es die Fischer freuen, wenn vermehrt «vor der eigenen Haustür» geschaut und den Gewässern mehr Sorge getragen würde. Sei es bei der Vermüllung von Bächen, der Nutzung von Pestiziden und der Nutzung jedes Kleingewässers zur Produktion von grünem Strom.

Für einmal wurde Abfall statt Fische aus den Bächen gefischt. (Bild: PD)

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Fischereivereine immer mehr Aufgaben an und für die Gewässer übernehmen und dafür noch eine nicht geringe Pacht an den Kanton entrichten müssen, schreibt der Fischereiverein in seiner Mitteilung weiter. (pd/wo)