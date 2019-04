Velos im Wert von über 100 000 Franken in Buchs gestohlen In Buchs wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gleich in drei Gebäude eingebrochen. Es handelt sich dabei um ein Büro und zwei Velogeschäfte.

(Symbolbild: Andrea Stalder)

(kapo/wo) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat eine unbekannte Täterschaft an der Altendorferstrasse ein Dachfenster eingeschlagen und sich so Zutritt zu zwei Velogeschäften verschafft. Sie stahl dabei rund 20 qualitativ hochwertige Velos im Wert von über 100000 Franken. Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mit.

Zusammenhang nicht bestätigt

Des weiteren ist während derselben Zeitspanne ist an der Heldaustrasse eine unbekannte Täterschaft in eine Büroräumlichkeit eingebrochen. Sie schlug ein Türfenster ein und stahl Bargeld in der Höhe von mehreren hundert Franken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere hundert Franken. Da die Spuren noch nicht ausgewertet sind, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht.