Grabs Schöne Tradition: Kinder machen Velos fit für den Frühling 35 Schülerinnen und Schüler aus dem Schulhaus Feld reinigten in Grabs freiwillig Fahrräder.

Die Zweiräder wurden in punkto Sauberkeit auf Vordermann gebracht.

Bereits eine schöne Tradition hat der Velo-Check- und -Putztag auf dem Marktplatz. Die Möglichkeit, dem eigenen Drahtesel einen Frühlingsputz verpassen zu lassen, wurde am Samstagvormittag von der Grabser Bevölkerung rege genutzt.

Diese Aktion fand als passende Ergänzung zum Flohmarkt und zur Umweltputzete statt. Im freiwilligen Einsatz standen nicht weniger als 35 Kinder der 4. bis 6. Klasse im Schulhaus Feld mit den Lehrpersonen Philipp Schär und Dahbia Boukadoum. Der Schmutz der vergangenen Radsaison wurde zur Freude der Radler rasch weggeputzt, als Lohn für die Schüler wurde gerne ein Trinkgeld gegeben. Die Hälfte davon geht an die Glückskette (Stichwort Ukraine).

Doch die Zweiräder wurden nicht nur in Bezug auf die Sauberkeit auf Vordermann gebracht. Das heimische Fachgeschäft Otto Lindenau führte im Rahmen dieser Aktion einen Gratis-Check durch. Der Anlass wurde veranstaltet von der Kommission Natur und Umwelt Grabs, in der Kaffeestube des Familienzentrums konnte man sich gemütlich die Zeit vertreiben, bis man seinen fahrbaren Untersatz wieder in Empfang nehmen durfte.