Velofahrerin von Auto erfasst Am Donnerstagnachmittag ist eine 14-Jährige in Sargans von hinten von einem Auto erfasst worden. Die Velofahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Das Auto fuhr anschliessend davon, die Kantonspolizei St.Gallen sucht deshalb Zeugen.

Die 14-Jährige war auf ihrem Fahrrad in Richtung Schwefelbadkreuzung unterwegs. Vor der Kreuzung an der Neuen Wangserstrasse schaute sie zurück, um sicher links abbiegen zu können. Da sich von hinten ein schwarzes Auto, vermutlich ein BMW mit St.Galler Kontrollschild, näherte, hielt sie am rechten Strassenrand an. Kurze Zeit später wurde ihr Fahrrad von hinten vom schwarzen Auto touchiert. Die Velofahrerin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das schwarze Auto entfernte sich vom Unfallort in Richtung Autobahnanschluss.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum schwarzen Auto machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels, Telefon 058 229 78 00, zu melden. (pd)