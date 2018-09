Velofahrer macht wegen Auto eine Vollbremsung und stürzt Am Dienstag verletzte sich ein Velofahrer in Trübbach, nachdem er wegen einem anfahrenden Auto gebremst hat und stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Ein Autofahrer übersah einen 32-jährigen Velofahrer in Trübbach. (Bild: kapo)

(kapo/wo) Ein 32-jähriger Velofahrer fuhr auf dem Parkplatzareal einer Firma vom Velounterstand in Richtung Hauptstrasse. Gleichzeitig fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Auto vom Parkplatz los in Richtung Anschlusswerk. Bei der Schranke bremste er bis zum Stillstand und wartete, bis diese oben war. Als er wieder losfuhr übersah er den Velofahrer. Als letzterer dies bemerkte machte er eine Vollbremsung und kam so zu Fall. Er zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.