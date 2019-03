VAT führt Kurzarbeit in Haag für drei Monate fort Die VAT Gruppe hat heute bekannt gegeben, dass sie das Kurzarbeitsprogramm für rund 400 Produktionsmitarbeiter der VAT Vakuumventile AG um weitere drei Monate verlängern wird. Dieser Schritt spiegelt die anhaltend schwache Marktlage. Armando Bianco

VAT verlängert die Kurzarbeit in Haag um drei Monate. (Bild: Archiv)

Das entsprechende Gesuch ist vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen für die Periode vom 1. April 2019 bis zum 30. Juni 2019 bewilligt worden. Nicht betroffen von dieser Massnahme ist das Geschäft für Membranbälge der Comvat AG. Das geht aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervor.

Nicht in allen Sparten ein schwacher Markt

VAT sei weiterhin mit einer Marktkorrektur infolge signifikanter Kapazitätsausweitungen bei den Halbleiterherstellern im Jahr 2017 und zu Beginn des Jahres 2018 konfrontiert. VAT erwarte anhaltendes Wachstum bei den General Vacuum Aktivitäten sowie im Service Geschäft, während die Investitionsaktivitäten in der Halbleiter- und Displayindustrie weiterhin tief bleibt und diverse grössere Fabrikerweiterungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden.

Bekennung zur hochqualifizierten Belegschaft

Die fundamentalen Wachstumstreiber für das VAT-Geschäft wie die Digitalisierung, das Internet der Dinge, selbstfahrende Fahrzeuge und mehr bleiben gemäss Einschätzung der Firma bestehen und werden VAT in Zukunft wieder positivere Wachstumsimpulse geben.

Es sei die Ambition der VAT die Kurzarbeit so schnell wie möglich wieder aufzuheben, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Verlängerung der Kurzarbeit bestätigt das klare Bekenntnis der VAT zur hochqualifizierten Belegschaft in Erwartung besser werdender Wachstumsraten.