Vaduz Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf dem Rheindamm In Vaduz kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Personenwagen.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Bild: Landespolizei Liechtenstein

(pd/wo) Ein Autofahrer war gestern gegen 17.15 Uhr auf dem Rheindamm in südliche Richtung unterwegs. Als er aufgrund des Gegenverkehrs sein Fahrzeug anhalten musste, kollidierte eine hinter ihm fahrende Personenwagenlenkerin mit seinem Fahrzeugheck wie die Landespolizei in ihrer Medienmitteilung schrieb. Die Lenkerin sowie ihre Beifahrerin verletzten sich und mussten mit dem Rettungsdienst des LRK ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Sachschaden.