Vaduz «Solidarität ist einmal mehr gefragt»: Liechtenstein hält sich bei Notfallplänen zu Strom- und Gasmangel an Konzepten der Schweiz In Liechtenstein werden Massnahmen geprüft, um den Gasverbrauch um 15 Prozent zu senken. Im Falle einer Strom- oder Gasmangellage übernimmt das Land die vom Schweizer Bundesrat angeordneten Massnahmen.

Gemeinsam Gas einsparen: Die EU ist überzeugt, dass die Schwierigkeiten bewältigt werden können, wenn die Länder geschlossen handeln. Bild: Filip Singer/Keystone

Die EU-Kommission hat für den Fall eines Gasnotstands eine Reduktion des Gasverbrauchs in den EU-Mitgliedsstaaten um 15 Prozent vorgeschlagen. Dies soll zunächst auf Freiwilligkeit basieren, könnte aber auch verpflichtend werden.

Für den Notfall strebt die Kommission Sondervollmachten an, um in Europa noch drastischere Massnahmen erzwingen zu können. Zunächst sollen die Mitgliedsstaaten zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. März 2023 Einsparungen beim Gasverbrauch von öffentlicher Hand, Wirtschaft und Verbrauchern erwirken. Die Schweizer Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat bereits wissen lassen, dass diese Einsparungen auch für die Schweiz geprüft werden. Nun zieht Liechtenstein nach.

«Jeder Staat ist gefordert, einen Beitrag zu leisten»

Liechtenstein ist aufgrund des Zollvertrags in die wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz eingebunden – «und nimmt mit allen Rechten und Pflichten daran teil», erinnert das Innenministerium daran, dass Liechtenstein im Falle einer Strom- oder Gasmangellage die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen übernimmt. Regierungschef- Stellvertreterin Sabine Monauni sagt:

«Dementsprechend orientieren wir uns auch bei der Erstellung der Notfallpläne an den entsprechenden Konzepten der Schweiz.»

So sei auch klar, dass im Fall einer Erdgasmangellage in Europa die Solidarität unter den europäischen Partnern einmal mehr gefragt sein werde und daher jeder Staat gefordert sei, einen angemessenen Beitrag zu leisten und entsprechende Vorsorgemassnahmen zu treffen. «Es ist deshalb auch sinnvoll, die Notfallpläne möglichst gut mit den europäischen Nachbarn abzustimmen.» Mit den zuständigen Bundesämtern finde deshalb weiterhin ein regelmässiger Austausch statt.

Die Gasversorgung sei zudem in den Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) eingebunden und die Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) in die Organisation für Stromversorgung in Ausserordentlichen Lagen in der Schweiz.

Im ersten Schritt: Sparappelle

Doch wie viel «Abstriche» muss Liechtenstein machen, um den Gasverbrauch um 15 Prozent zu reduzieren? Der jährliche Erdgasabsatz beläuft sich gemäss Gasversorgung auf 292,8 Mio. kWh. Der Energiebedarf ist im Jahresverlauf aber sehr unterschiedlich, wie das Ministerium wissen lässt.

In den Sommermonaten Juni bis September betrage die monatliche Gasmenge etwa 8 bis 10 Mio. kWh. In den Wintermonaten November bis Februar steige der Bedarf auf ca. 30 bis 47 Mio. kWh pro Monat. Und von dieser monatlichen Menge müssten jeweils 15 Prozent eingespart werden.

Wird der Sparhebel hier auch schon bei Privaten angesetzt? Sabine Monauni erklärt:

«Die wirtschaftliche Landesversorgung der Schweiz sieht für die Bewirtschaftung im Falle einer drohenden Gasmangellage nach derzeitigem Kenntnisstand ein mehrstufiges Vorgehen vor, das auch in Liechtenstein zur Anwendung gelangen würde.»

In einem ersten Schritt werde es zu Sparappellen zur Reduktion des Gasverbrauchs kommen, die sich an alle Energiebezüger richten. Bei anhaltender Mangellage sei die Umschaltung von Unternehmen mit Zweitstoffanlagen vorgesehen.

Weiter könne die Verwendung von Gas für gewisse Anwendungen eingeschränkt werden. «Mit den freiwilligen Einsparungen und Verwendungsbeschränkungen soll erzielt werden, dass Kontingentierung als einschneidendste Massnahme hoffentlich vermieden werden kann», so Monauni.

Kontingentierung: Privathaushalte zuletzt

Wenn diese Massnahmen trotzdem nicht ausreichen, würden in einem letzten Schritt Kontingentierungen angeordnet. Davon betroffen seien zunächst alle Anlagen, die nicht zu den sogenannten geschützten Verbrauchern zählen. «Privathaushalte gehören zu den geschützten Kunden und wären daher zuletzt davon betroffen», so Monauni. Nichtsdestotrotz sei auch jeder Einzelne angehalten, bereits jetzt im alltäglichen Konsum im Rahmen seiner Möglichkeiten Einsparungen vorzunehmen, um den Energieverbrauch des Landes zu reduzieren.

«Mit jeder heute schon eingesparten Kilowattstunde an Strom und Gas können Reserven für den Winter vorgehalten werden.»