Gerichtsfall in Vaduz «Scheissschweizer» und «Scheissmigrant» – Rentner beschimpft Fahrgäste und lässt im Bus die Hosen runter Am Dienstag musste sich ein Mann aus dem Fürstentum Liechtenstein vor dem Landesgericht verantworten. Ihm wurden Diskriminierung, Exhibitionismus und sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Der Rentner war beim Vorfall stark alkoholisiert. Daniel Schwendener

Der Rentner beschimpfte einen Mann als «Scheissschweizer» und einen weiteren Mitfahrgast im Linienbus als «Scheissmigrant». Danach habe er die Hose runtergelassen und mit seinem Genital während mindestens sieben Sekunden «herumgewedelt».

Der Mitte 60-Jährige war an jenem Tag im August 2020 stark alkoholisiert, weshalb er vor Gericht angab, sich nur noch sehr schemenhaft an den Vorfall erinnern zu können. Trotzdem zeigte sich der Mann punkto Diskriminierung geständig.

«So in etwa werde ich es wohl gesagt haben. Aber nur, weil ich provoziert worden bin.»

Er entschuldigte sich bei einem der Männer, der als Zeuge und Privatbeteiligter ebenfalls im Saal anwesend war.

Rentner weist die Schuld von sich

Bezüglich der anderen beiden Vorwürfe wies der Rentner allerdings jegliche Schuld von sich. So etwas zu tun, würde seinem Charakter widersprechen, betonte er. Ausserdem hätte er eine Prostataoperation hinter sich, weshalb er sich nur lächerlich gemacht hätte, wenn er sein Genital, das einem «Stummel» gleiche, entblösst hätte. Ganz ausschliessen konnte er es dann aber doch nicht. Da zwei Zeugen, die in keiner Verbindung zueinander stehen, unabhängig voneinander identische Aussagen tätigten, war für den Richter der Fall am Ende der Verhandlung klar. Der Rentner wurde schuldig gesprochen.

«Ich fühle mich psychisch nicht krank»

Die wichtigste Frage, die es in der Verhandlung zu klären gab, war jene, ob der Mitte 60-Jährige, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher eingewiesen werden soll. Der Angeklagte konnte dies nicht nachvollziehen. «Das finde ich schon sehr krass und nicht gerechtfertigt», sagte er. Entgegen dem forensisch-psychologischen Gutachten, das ihm eine bipolare ­affektive Störung attestiert, die seit 2010 nachweisbar ist und seit 2018 einen schweren Verlauf kennzeichnet, beharrte der Angeklagte darauf, sich psychisch nicht krank zu fühlen.

Ebenfalls leidet er laut Gutachten seit 2019 an einer Alkoholabhängigkeit. Doch auch davon wollte der Mitte 60-Jährige nichts wissen. «Mit Alkohol habe ich überhaupt kein Problem. Ich trinke keine harten Sachen, nur gelegentlich mal ein Bier.» Mit dem Gutachten übereinstimmen konnte er lediglich dahingehend, dass seine Zurechnungsfähigkeit schwergradig beeinträchtigt war.

Hätte eine Therapie negative Folgen?

Während sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Gutachterin auf die Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher pochten, sprachen sich die Verteidigung und der für den Rentner zuständige Sachwalter für eine ambulante Therapie aus. Letzterer erklärte, dass eine stationäre Behandlung mehr negative Folgen als positive Effekte hätte, da der Angeklagte aus einem Netz herausgerissen würde, das in den vergangenen Jahren durch diverse Institutionen und Amtsstellen aufgebaut worden war. Ausserdem betonte der Sachwalter, dass er den Angeklagten als zuverlässig und verantwortungsbewusst wahrnehme.

Bevor der Richter sein Urteil fällte, trugen die Verteidigung, Staatsanwaltschaft und der Privatkläger jeweils ihre Plädoyers vor. Letzterer forderte für seinen Mandanten – der Mann, vor dem der Angeklagte die Hose runterliess – einen Schadensersatz von rund 8100 Franken. Denn wie der Mann schilderte, sei er durch den Vorfall in ein «seelisches Ungleichgewicht» geraten.

Der Angeklagte erhielt eine letzte Chance

Die Staatsanwaltschaft forderte indes den Schuldspruch und die Einweisung. Die Verteidigung betonte, dass die schwergradige Minderung der Schuldfähigkeit zu berücksichtigen sei. Mildernd zu bewerten sei, dass sich der Rentner geständig zeige und bereit sei, sich ambulant therapieren zu lassen. Der Richter gab dem Angeklagten schliesslich eine letzte Chance: Die Einweisung sowie eine dreimonatige Freiheitsstrafe wurden bedingt auf drei Jahre nach- gesehen. Zusätzlich sprach der Richter die Weisung einer ambulanten Alkoholentwöhnungstherapie aus.