Vaduz Liechtensteinische Landesbank investiert 100 Millionen Franken In den nächsten fünf Jahren will die LLB viel Geld für die digitale Transformation in die Hand nehmen.

Die Liechtensteinische Landesbank stellt ihr Strategie vor. Bild: Arno Balzarini / Keystone

Die Geschäftsmodelle traditioneller Banken stossen auch in Liechtenstein an ihre Grenzen. Margendruck, hohe Kosten und Negativzinsen machen profitables Wachstum zur Herausforderung.

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) schlägt sich in diesem Umfeld gut. «Wir haben drei erfolgreiche Akquisitionen getätigt, sind aus eigener Kraft stark gewachsen und konnten unseren Gewinn um 50 Prozent steigern», sagt Georg Wohlwend, Präsident des Verwaltungsrats, mit Blick auf die vergangene Strategieperiode. Nun stellte die LLB ihre neue Strategie für die nächsten fünf Jahre vor. Ein zentrales Element: In den kommenden Jahren sollen insgesamt 100 Millionen Franken in die digitale Transformation investiert werden, um sich für die Zukunft fit zu trimmen.

LLB will bei Kundengeldern jährlich 3 Prozent wachsen

Die digitale Kundenplattform wird weiter modernisiert und das digitale Produkt- und Serviceangebot für alle Kunden ausgebaut. So will die Bank künftig kostengünstiger wachsen. Konkret setzt sich die LLB zum Ziel, bei den Neukundengeldern und den Kundenausleihungen um jährlich drei Prozent zuzulegen. Diese Marke will sie sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen erreichen. Für Banken führt gleichzeitig kein Weg daran vorbei, an der Profitabilität zu arbeiten, Strukturen und Prozesse schlank zu halten. Ein sogenanntes Kosten-Ertrags-Verhältnis von höchstens 65 Prozent lautet das Ziel, womit sie diesbezüglich beim Ziel der vorangegangenen Strategieperiode bleibt.