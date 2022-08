Vaduz Grosses Volksfest im Vaduzer Städtle: Ein buntes Programm, jedoch ohne Feuerwerk Am nächsten Montag, 15.August, findet der Liechtensteiner Staatsfeiertag statt. Ob das traditionelle Feuerwerk um 22 Uhr stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest. Aufgrund der trockenen Witterung und mit Blick nach vorne scheint es zumindest in Gefahr.

Liechtenstein feiert: Am kommenden Montag ist «Fürstenfest». Bild: Daniel Schwendener

Ab 14 Uhr laden verschiedene Stände und Bühnen im Zentrum von Vaduz zum Verweilen und Geniessen ein. Auf fünf Bühnen locken Bands und DJs die Musikfans an. Auch kulinarisch wird sich das «Fürstenfest» wie gewohnt von seiner vielseitigen Seite zeigen, werden doch Essen und Getränke aus zahlreichen Nationen angeboten. Ein Kulturprogramm und eine Familienzone stehen ebenfalls zur Verfügung. Erwartet werden in Vaduz mehrere Zehntausende Besuchende. Das Volksfest beginnt um 14 Uhr und dauert bis 2 Uhr.

Gemäss der Organisation des Staatsfeiertags wird im Verlauf der nächsten Tage entschieden, ob das traditionelle, beidseits des Rheins beliebte und bestaunte Feuerwerk stattfinden wird. Vorgesehen sind auch Höhenfeuer und ein Fackelzug über den Fürstensteig.

Aufgrund der limitierten Anzahl an Parkplätzen wird empfohlen, das eigene Motorfahrzeug in der Garage zu lassen und und auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu setzen. Die Nutzung der Liemobil-Busse ist am 15.August wie in den letzten Jahren schon kostenlos. Zudem stehen für Fahrräder Parkplätze im Städtle von Vaduz zur Verfügung. Wer nur das Feuerwerk sehen möchte, kann das gut auch von der Werdenberger Seite aus machen.

Der 15.August wird in Liechtenstein seit 1940 als Staatsfeiertag begangen. Detaillierte Informationen zum Programm und zur Anreise unter www.staatsfeiertag.li. (ab)