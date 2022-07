Vaduz Diebstahl mit fieser Masche: Rumäne beklaut zwei Frauen in Liechtensteiner Supermärkten – zwei Jahre Haft Um Geldbörsen zu stehlen, ist ein Rumäne nach Liechtenstein gereist. Statt fetter Beute gibt’s eine saftige Strafe. Für 27 Monate soll der Mann hinter Gitter.

Taschendieb verurteilt: Liechtensteiner Gericht hat einen Rumänen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Bild: Gerhard Seybert/Fotolia

Gemeinsam mit einem Komplizen hat ein über 60-jähriger Rumäne mit einer fiesen Masche zwei Frauen in Liechtensteiner Supermärkten bestohlen. Während einer von ihnen die Opfer in ein Gespräch verwickelte, schnappte sich der andere aus den Handtaschen die Portemonnaies. Das Geld sowie die Kredit- und Bankomatkarten steckten sie ein, die Identitätskarten, Führerscheine und Krankenkassenkarten entsorgten sie gemeinsam mit den Geldbörsen.

Unter anderem wegen gewerbsmässigem Diebstahl, Geldwäscherei, Urkundenunterdrückung und Entfremdung unbarer Zahlungsmittel wurde der Rumäne zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Ein Urteil, das dieser so nicht hinnehmen wollte. Er legte Berufung ein, woraufhin das Obergericht entschied, die Haftstrafe auf zweieinhalb Jahre zu senken. Ausserdem wies es den Fall ans Erstgericht zurück. Dieses sah schliesslich von der Gewerbsmässigkeit ab und senkte die Freiheitsstrafe auf zwei Jahre und drei Monate. Doch das war dem Rumänen noch immer zu hoch, weshalb er noch während der Verhandlung im Mai mit Entsetzen verkündete, Berufung anzumelden.

In Handschellen wurde der Mann gestern abermals in den Verhandlungssaal geführt – mit der Hoffnung auf sofortige Freilassung, da er an gleich drei unheilbaren Krankheiten leide, wie er gestern dem Senat sagte.

Zwei Vergleiche, die nichts taugen

Als «weit überzogen» bemängelte der Verteidiger die Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. «Mein Mandant hat in Liechtenstein nur zwei Diebstähle begangen, bei denen der Schaden weniger als 3000 Franken betrug.» Ausserdem seien die Taten weder geplant noch besonders ausgeklügelt gewesen. «Es steckt keine erhebliche kriminelle Energie dahinter», erklärte der Verteidiger und legte zwei angebliche Vergleichsfälle vor: Einen vier Jahre dauernden Anlagebetrug in Österreich mit über 1000 Opfern und einem Schaden von über zwei Millionen Euro sowie ein Urteil des Kreisgerichts Werdenberg- Sarganserland mit einem Schaden über 3000 Franken. Im ersten Fall habe der Täter vier Jahre Haft erhalten, im zweiten sieben Monate. «Die Strafe ist also zu hoch», protestierte der Verteidiger.

Bei all diesen Ausführungen schien er jedoch zu vergessen, dass die Schweizer Rechtssprechung im Vergleich zur Liechtensteiner eher milde ist und der Fall aus Österreich keinen direkten Vergleich zulässt. Des Weiteren ist der Rumäne kein unbeschriebenes Blatt: sein Strafregister ist prall gefüllt und er hat schon in etlichen europäischen Ländern dieselbe Masche abgezogen. Das Gericht änderte seine Meinung nicht: Das Urteil bleibt bei 27 Monaten Haft.