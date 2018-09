Vaduz: 60 Kois in fremdem Teich ausgesetzt – Teichbesitzer zu Geldstrafe von 10'000 Franken verurteilt Ein Mann ist im Zuge eines besonders kuriosen Falls von Tierquälerei vom Liechtensteiner Landgericht in Vaduz zu einer bedingten Geldstrafe von 10'000 Franken verurteilt worden. Denise Vogt

Die Koi-Karpfen wurden im Teich ausgesetzt. (Symbolbild: Thomas Max Müller/pixelio.de)

Was tut man eigentlich, wenn im eigenen Gartenteich plötzlich Fische schwimmen, die man gar nie wollte? Wenn ehemalige Fischbesitzer in einer Nacht-und-Nebel-Aktion beschliessen, dass eben dieser Gartenteich sich doch hervorragend als neues Zuhause für die Tiere eignen würde. Und wenn das Gesetz dadurch einen plötzlich zum neuen «Besitzer» macht, obwohl man gar nicht der Besitzer ist?

Diese Frage wurde am Donnerstag in einer etwas skurrilen Gerichtsverhandlung geklärt, in der sich ein Mann zu verantworten hatte, in dessen – übrigens gar nicht fischtauglichem – Teich sich ohne sein eigenes Zutun plötzlich Koi-Karpfen tummelten. Die Antwort des Richters folgte prompt in Form einer Verurteilung.

Der unfreiwillige Fischbesitzer

Zur Geschichte: Der 54-jährige Mann besitzt einen wunderschönen grossen Teich, der von der Strasse aus gut zugänglich ist – offenbar zu gut. So gut nämlich, dass er ehemalige Fischbesitzer immer wieder dazu animiert, ihren eigenen Fischbestand aufzugeben und den Tieren ein neues Zuhause in diesem Teich zu ermöglichen. Vermutlich durchaus in Kenntnis der Tatsache, dass sich der Teich auf einem Privatgrundstück befindet. Vermutlich aber in Unkenntnis darüber, dass der Teich gar nicht fischtauglich ist.

So oder so. Der Besitzer des wunderschönen Teichs wird im Lauf der Zeit nun auch unfreiwillig Besitzer von rund 60 Fischen. Eines kalten Winters, als die Oberfläche des ohnehin schon nicht so tiefen Teichs zufriert, verenden 10 Fische. Weitere 50 Fische müssen entnommen und eingeschläfert werden. Der Mann wird angezeigt: Wegen des Vergehens der Tierquälerei. Und am Ende auch verurteilt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 100 Franken (10000 Franken) verdonnert. Die Strafe wurde ihm auf eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.

Gericht zeigt Verständnis, das Gesetz tut es nicht

Der Beschuldigte reagierte mit Kopfschütteln auf das Urteil, bekräftigte immer wieder, dass es sich bei den Fischen doch gar nicht um seine Tiere gehandelt habe und diese einfach von Fremden in seinem Teich «ausgesetzt» worden seien. Er habe sowohl mit dem zuständigen Amt wie auch dem Fischereiverein gesprochen, diese hätten Verständnis für seine Situation gezeigt.

Verständnis für das Unverständnis des Beschuldigten zeigten zwar auch die Staatsanwaltschaft und der Richter – doch das Tierschutzgesetz sei klar. In dem Moment, in dem sich die Fische im Teich des Mannes befunden hätten, sei er auch automatisch zum Besitzer geworden und hätte sie angemessen ernähren und dafür sorgen müssen, dass sie in dem Teich, der kein Fischteich ist, auch überwintern können.

Muss der Teich nun sogar zugeschüttet werden?

In der Zwischenzeit schwimmen schon wieder «neue», fremde Fische im Teich des Mannes. Er informierte das Gericht darüber, dass er nun ein Schild aufstellen und gemeinsam mit dem Fischereiverein darauf aufmerksam machen möchte, dass der Teich nicht für Fische geeignet ist und diese hier nicht «entsorgt» werden dürfen.

Der Richter zweifelt jedoch an der Wirksamkeit dieser Massnahme, zumal der Teich für jedermann gut zugänglich ist und nur schwer abgesichert werden kann. Was also tun? «Wenn nötig zuschütten», so der Rat des Richters.