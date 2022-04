Region Unterwegs für die Wandernden: So werden 3300 Wegweiser im Kanton St.Gallen kontrolliert Es ist Frühling, man geht wieder gerne nach draussen in die Natur. Auch auf den Wanderwegen in der Region sind wieder vermehrt Leute zu sehen, aber nicht nur.

Wege markieren will gelernt sein.

Immer öfters sieht man jetzt Männer und Frauen, ausgerüstet mit einem grossen Rucksack, Pinsel, Farbe und weiterem Werkzeug auf dem 4400 Kilometer langen Wanderwegnetz des Kantons St.Gallen. Es sind die Heinzelmänner und -frauen, welche die 3300 Wegweiser kontrollieren. Es werden die gelben Rhomben nachgemalt, Wegweiser geputzt oder auch neue Markierungen an fehlenden Standorten ersetzt. Bevor es aber für die Helfer und Helferinnen ans Praktische geht, ist der Markierungskurs für die einen eine Wiederholung oder für die Neuen der Einstieg in eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Letzten Freitag in Valens und am Samstag in Engelburg fanden nach zwei Jahren Unterbruch zwei Markierungskurse für die Technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der St.Galler Wanderwege statt. An den beiden Tagen nahmen rund 70 Männer und Frauen an den Kursen teil.

Die Technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden durch die erfahrenen Regionschefs in der Praxis geschult und vom Chef Ausbildung und Geschäftsführer in die Theorie eingeführt. Rund 150 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind in den 14 Regionen des Kantons zusammen mit den Regionschefs verantwortlich für die Instandstellung der Markierungen der Wanderwege. Ab Mitte April werden die gelben Markierungen auf den Wanderwegen kontrolliert und ab Juni, oder sobald der Schnee weg ist, die Markierungen der Berg- und Alpinwanderwege. (pd)