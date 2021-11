Unterwasser Mit Motorsäge verletzt: Frau wurde ins Spital geflogen Bei Holzarbeiten ereignete sich in Unterwasser ein Arbeitsunfall.

Der Unfall ereignete sich im Umgang mit einer Motorsäge. Symbolbild: Donato Caspari

(wo) Am Samstag, um 11.20 Uhr, ist eine 22-jährige Frau während Holzarbeiten an der Hofstrasse in Unterwasser durch eine Motorsäge verletzt worden. Gemäss Medienmitteilung der St.Galler Kantonspolizei wurde die Verletzte von der Rettung ins Spital geflogen.

Die 22-Jährige war mit der Motorsäge daran, einen Ast zu fällen. Nach jetzigen Erkenntnissen verkantete sich die Motorsäge, rutschte weg und verletzte die Frau unbestimmt am Bein. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen.