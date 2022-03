Unterwasser Josua Mettler fährt am Sonntag in Andorra um einen fixen Startplatz im Weltcup Der Unterwässler liegt aktuell in der Abfahrt auf Platz 4 der Europacup-Wertung, hinter einem Liechtensteiner und zwei Schweizern.

Mit Vollgas in die Top 3: Josua Mettler aus Unterwasser tritt am Sonntag in Andorra in der EC-Abfahrt an. Bild: Archiv

Der Obertoggenburger Skirennfahrer Jonas Mettler tritt am Sonntag in Andorra zum letzten Europacuprennen in der Disziplin Abfahrt an – und kann sich dabei einen fixen Startplatz im Weltcup sichern. Die Gesamtsieger des Europacups erhalten für die folgende Weltcupsaison einen Fixstartplatz in allen Disziplinen. Zudem erhalten die besten drei jeder Disziplinwertung einen Weltcupfixstartplatz in der jeweiligen Disziplin.

Hinter zwei Schweizern und einem Liechtensteiner

Josua Mettler befindet sich aktuell mit 268 Punkten auf Platz 4 der Abfahrtswertung im Europacup. Vor ihm liegen der Liechtensteiner Marco Pfiffner (293 Punkte), der Schweizer Lars Rösti (353 Punkte) und der Leader Ralph Weber (419 Punkte), ebenfalls aus der Schweiz.

Die Spitze kann Josua Mettler nicht mehr übernehmen, mit einer guten Leistung kann er allerdings noch auf den zweiten oder dritten Platz vorrücken, was ihm eben den fixen Weltcupstartplatz einbringen würde. Im Super-G befindet sich der Obertoggenburger aktuell auf Rang 10 in der Disziplinwertung.