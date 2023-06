Unterterzen Auffahrunfall zwischen Motorrad und Auto – Beifahrerin leicht verletzt Am Mittwoch ist es auf der Walenseestrasse zu einem Auffahrunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Die 59-jährige Beifahrerin des Autos wurde dabei leicht verletzt.

Wegen der mutmasslichen Unaufmerksamkeit des Motorradfahrers, kam es zu einer Auffahrkollision. Bild: Kapo SG

Ein 53-Jähriger war am Mittwoch, um 17.10 Uhr, mit seinem Motorrad von Unterterzen nach Walenstadt unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Vor ihm fuhr ein 57-jähriger Autofahrer mit einer 59-jährigen Beifahrerin in die gleiche Richtung. Der Motorradfahrer bemerkte das Bremsmanöver des vorfahrenden Autos mutmasslich zu spät, wodurch es zur Auffahrkollision der beiden Fahrzeuge kam.

Die 59-jährige Beifahrerin des Autos wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken. (kapo/vat)