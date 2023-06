Unterterzen 79-Jähriger kollidiert mit Leitplanke und setzt seine Autofahrt auf drei Rädern fort Trotz fehlenden Rades fuhr ein 79-Jähriger in Unterterzen mit seinem Auto weiter auf der Autobahn A3 Richtung Chur. Er wurde von einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen angehalten und als fahrunfähig eingestuft.

Der Mann setzte seine Fahrt auf drei Rädern fort. Bild: Kapo SG

Ein 79-jähriger Mann fuhr am Dienstag, um 23.15 Uhr, mit seinem Auto auf der Autobahn A3 Richtung Chur, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Am Anfang des Tunnels Fratten prallte das Auto des Mannes gegen eine Leitplanke, dabei wurde das rechte Vorderrad abgeschlagen. Der 79-Jährige setzte seine Fahrt jedoch trotz des fehlenden Rads fort.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen bemerkte das Auto und versuchte zunächst erfolglos den Mann zum Anhalten zu bewegen. Nach mehrmaligen Versuchen und trotz eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn, hielt der Mann sein Auto erst vor dem Anschlusswerk Flums an.

Der 79-Jährige wurde als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 25'000 Franken geschätzt. (kapo/vat)