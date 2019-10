Unternehmer macht mit einer Petition Druck für eine Buslinie Salez–Industrie Sennwald-Ruggell–Feldkirch

«Der Kanton muss vorwärtsmachen», liess sich der Sennwalder Gemeindepräsident Peter Kindler Anfang Februar 2017 im W&O zitieren. Damit nahm er Bezug auf das Projekt Geh- und Radweg an der Hofstrasse, die von der Hauptstrasse Salez–Sennwald ins Industriegebiet und zum Autobahnanschluss führt. Zweieinhalb Jahre später liege das Vorprojekt noch in der internen Vernehmlassung beim Kanton. «Es scheint dort keine oberste Priorität zu haben», kritisiert Kindler. Die Sicherheit der Fussgänger und Velofahrer sei an dieser Strasse aber stark gefährdet. Deswegen bereitet die Gemeinde zusammen mit der Kybun, die im Industriegebiet Sennwald Luftsohlen-Schuhe produziert und einen Gesundheits-Erlebnispark betreibt, eine «einfache und kostengünstige Lösung» als Sofortmassnahme vor, so Kindler. Der Vorstoss sei von der Kybun gekommen. «Wir signalisieren für den Langsamverkehr, als sichere Alternative zur Hofstrasse, einen Veloweg.» Er führt über den bestehende Kiesweg vom Bahnhof bis ins Industriegebiet.