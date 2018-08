Unfallursache: Viele überschätzen sich in den Bergen In den Bergen unterwegs sein ist beliebt und erholsam. Doch eine Wanderung im Gebirge ist kein Spaziergang, dabei passieren viele Unfälle. Der Hauptgrund ist das Überschätzen der eigenen Fitness. Ursula Wegstein

Bergwanderer auf der Alp Palfris geniessen den Ausblick zum Gonzen. (Bild: Heini Schwendener)

Die Berge stehen wieder hoch im Kurs. Und das bei Jung und Alt. Weil es sich beim Laufen auf Gipfel, durch Schluchten oder beim Klettern an Felswänden gut abschalten lässt. Weil die Bewegung in der Natur Entschleunigung und Erholung verspricht. Doch der Volkssport Wandern hat auch eine traurige Kehrseite: Im Schnitt 45 Wandertouren pro Jahr enden in der Schweiz tödlich. Grund sind Gefahren, die falsch eingeschätzt oder gar nicht wahrgenommen werden.

Das können Naturereignisse sein wie ein Wettersturz, Gewitter, Nebel, Hangrutsch oder Steinschlag. Das können aber auch persönliche Faktoren sein wie Fehleinschätzungen oder falsches Verhalten. Unfälle entstehen meist aus einer Kombination aus beidem.



Unfallursache Nummer 1

Oftmals sei die falsche Einschätzung der eigenen Kondition die Unfallursache, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Das Wandern hat ein modernes Image. Die Ausrüstung ist sehr gut.» Auch Nordic Walking mit Stöcken sei «in». Es fehle letztlich am Können und an der Kondition: Man nimmt sich eine zu lange Tour vor, ist körperlich erschöpft. Hat nicht genug Getränke und Proviant dabei.



«Irgendwann lässt die Konzentration nach und man vertritt sich oder stolpert» so Norbert Gantner, Rettungschef der Bergrettung Liechtenstein. Das könne letztlich jedem passieren», stellt er fest.

Die meisten Unfälle passieren laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung an exponierten oder rutschigen Stellen sowie beim Abstieg. Besonders gefährlich seien auch harte oder steile Altschneefelder. Auch die Dynamik in einer Gruppe führt bisweilen zu einer Fehleinschätzung oder Selbstüberschätzung.

Es gibt immer ein Restrisiko

In den beiden Fällen der in diesem Sommer im Liechtenstein verunglückten Wanderer handelte es sich gemäss Gantner um erfahrene und gut ausgerüstete Alpinisten. Auch die Wetterbedingungen seien gut gewesen. Es habe nicht am Können oder an der Ausrüstung gelegen. «Ein Restrisiko bleibt immer», sagt er. Das sei beim Autofahren nicht anders. «Letztlich entscheidet der Zufall.» Manchmal leider auch mit tragischem Ausgang.