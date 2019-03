Unfall zwischen Sevelen und Trübbach verursacht 20 Minuten Wartezeit Zwischen Sevelen und Trübbach in Fahrtrichtung Sargans hat es am Morgen einen Unfall gegeben. Verletzt wurde niemand. Katharina Rutz

Autobahnstau zwischen Sevelen und Trübbach. (Bild: Fotalia)

(kru) Zwei Autos waren am Montagmorgen zwischen Sevelen und Trübbach in Fahrtrichtung Sargans in einen Unfall verwickelt. Die Fahrzeuge blockierten daraufhin den rechten Fahrstreifen und die Autobahn konnte nur noch einspurig befahren werden. Im Morgenverkehr führte dies zu Stau mit einer rund 20-minütigen Wartezeit. Laut Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei, wurde niemand verletzt.