Tückische Eisglätte: Frontalkollision zwischen Auto und Schulbus in Gams

Am Mittwoch, um 7.20 Uhr, ist es auf der Haagerstrasse zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Schulbus gekommen. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. Alle sieben Kinder sowie die Fahrerin des Schulbusses blieben unverletzt. An den Fahrzeugen sowie an der Umgebung entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.