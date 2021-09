Unfall Tödlicher Bergwanderunfall in Sennwald – Rentner stürzt in die Tiefe Am Donnerstagnachmittag ist es zu einem tödlichen Bergwanderunfall im Gebiet Isler gekommen. Ein 73-jähriger Mann stürzte in die Tiefe. Er konnte nach einer grossangelegten Suchaktion nur noch tot aufgefunden werden.

Der Mann dürfte über eine Felswand gestürzt sein. Symbolbild: Kapo SG

Ein 73-jähriger ortskundiger Mann unternahm am Donnerstag alleine eine Bergwanderung im Gebiet Staubern-Frümsen-Alp Rohr. Der Rentner wurde am Abend durch Angehörige als vermisst gemeldet. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué mitteilt, erfolgte ein Grossaufgebot von Rettungskräften, welche sich ins Gebiet begaben, um nach dem Mann zu suchen.

Nebst über 20 Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen standen die Rettungskolonne Sax mit rund einem Dutzend Angehörigen sowie die Rega im Einsatz. Es wurde sowohl aus der Luft, terrestrisch und mit Hunden gesucht.

Kurz nach 1.30 Uhr konnte der Mann im Bereich Hintertobelweg tot aufgefunden werden. Er dürfte beim Abstieg in unwegsames Gelände über eine Felswand gestürzt sein und sich dabei tödlich verletzt haben. Die Abklärungen zum Unfallhergang werden durch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St.Gallen getätigt. (kapo/nat)