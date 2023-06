Unfall Auffahrkollision zwischen zwei Autos in Salez – ein Autofahrer leicht verletzt Am Sonntag ist es auf der Autobahn A13 in Salez zu einer Auffahrkollision zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde ein 44-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

Beim Unfall wurde einer der Autofahrer leicht verletzt. Symbolbild: Kapo SG

Am Sonntag, um 18.50 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto von Sennwald auf die Autobahneinfahrt in Richtung Haag, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. Hinter ihm fuhr ein ebenfalls 44-jähriger Mann in die gleiche Richtung. In der Folge kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einer Auffahrkollision der beiden Autos. Der Fahrer des vorfahrenden Autos wurde dabei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen, die die Autos vor der Auffahrkollision gesehen haben oder Angaben um Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeistation Gams unter folgender Telefonnummer zu melden: 058-229-61-80. (kapo/vat)