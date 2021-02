Unfall Alkoholisiert in parkiertes Auto geprallt: Schaden von 30 000 Franken in Trübbach Am Sonntagabend prallte ein 39-Jähriger auf der Strasse Prapafier unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in einen parkierten Wagen. Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.



Durch den heftigen Aufprall entstand ein hoher Sachschaden. Kapo SG

(wo) Der 39-Jährige fuhr mit seinem Auto von Azmoos in Richtung Trübbach. Auf der Quartierstrasse Prapafier übersah er das am linken Strassenrand parkierte Auto. In der Folge kollidierte sein Auto ungebremst mit diesem. Kurze Zeit später führten die ausgerückten Angehörigen der Kantonspolizei St. Gallen beim Fahrer eine Atem-Alkoholprobe durch. Diese fiel mit 0.88 mg/l positiv aus.

Dem fehlbaren Lenker wurde der Ausweis auf der Stelle abgenommen. Kapo SG

Dem Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden von rund 30 000 Franken.