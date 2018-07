Highschool-Abschluss: Und plötzlich steht einem die Welt offen Zum 11. Mal feierte die International School Rheintal (ISR) Buchs kürzlich im SAL in Schaan den Abschluss ihrer Highschool-Absolventinnen und Highschool–Absolventen.

Strahlende Gesichter: Die High-School-Absolventen der International Rheintal School. (Bild: PD)

Was auf den ersten Blick selbstverständlich tönt, kann auch Teil einer Mission sein. Denn bei der ISR steht dieser Punkt – «Celebrate Success» – schon seit einigen Jahren im «Mission Statement». Tatsächlich gibt es für die Privatschule viel zu feiern: Wieder hat eine Klasse mit zwei Absolventinnen und sechs Absolventen die Prüfung zum IB-Diplom erfolgreich abgeschlossen. Aber nicht nur die ältesten, sondern auch jüngere Schülerinnen und Schüler haben ihre Zwischenziele erreicht. So schafften auch die 13 Schüler der sechsten Klasse den Übergang von der Primarschulstufe (Primary Years Program PYP) in die Oberstufe (Middle Years Program IB-MYP).

Meist überdurchschnittliche Noten

Es ist besonders die hohe Anzahl von Absolventinnen und Absolventen, die Heiner Graf, Chair of the Board, zufrieden stimmt: «Die Primarschulzeit an der ISR dient sehr stark der Selbstkenntnis. Die Schüler sind nun bereit, ihre Kompetenzen in komplexen Projekten anzuwenden.» Die Schüler an der ISR erreichen in aller Regel überdurchschnittliche Noten, weil der ganze Unterricht darauf ausgelegt ist, dass jeder Schüler sein Potenzial ausschöpfen kann, hält die ISR in einer Medienmitteilung fest. (pd)